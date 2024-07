AFP via Getty Images

Gli Europei entrano nel vivo con le sfide più attese, i big match pronti a infiammare la lotta per arrivare alla vittoria finale. Oggi tocca ai quarti di finale, conal Volksparkstadion di Amburgo. Una sfida tra due big, che rappresenta il, vinta in quel caso dai lusitani grazie al gol di Eder. Da una parte Cristiano, ancora uomo di punta del Portogallo, dall'altra Kylian, che proprio in Ronaldo riconosce il suo idolo d'infanzia. Roberto Martinez contro Didier Deschamps e tanti campioni su entrambi i lati, con le due squadre decise a riscattare una fase a gironi e un ottavo sotto le aspettative in termini di gioco e spettacolarità Alle 21 si parte, in palio un posto in semifinale: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Leao; Ronaldo. CT Martinez: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. CT Deschamps