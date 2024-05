Perché i giocatori della Spagna non cantano l'inno

La Spagna di de la Fuente è una delle tre nazionali inserite nel gruppo B di Euro 2024 insieme all'Italia; oltre alle Furie Rosse, gli Azzurri dovranno affrontare anche la Croazia e l'Albania, contro la quale debutteranno il 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund alle ore 21.: la partita è in programma il 20 giugno alle 21, prima del fischio d'inizio sarà tempo di inni nazionali.- Da una parte Fratelli d'Italia di Mameli - il titolo originale è "Canto degli Italiani" - dall'altra un inno che non ha testo.. I giocatori seguono il ritmo in silenzio, assistendo all'esecuzione senza dover cantare. La scelta è stata presa perchè in passato ogni volta che veniva eletto un nuovo re, questi cambiavano ogni volta le parole. Così si decise di toglierle definitivamente.

- Nel tempo ci sono stati diversi tentativi di inserire dei testi sulla melodia:, quando si è provato ad accompagnare la musica con delle parole, ma anche questo esperimento non andò a buon fine. Un caso rarissimo di inno senza parole, come anche quelli di San Marino, Kosovo e Bosnia.