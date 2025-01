Spal-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Incrocio di bassa classifica quello che vedrà sfidarsi, entrambe alle prese con stagioni complicate, valido per la venticinquesima giornata del Girone B di Serie C.Sia i ferraresi che la seconda squadra del Diavolo navigano in zona Playout, a rispettivamente 24 e 19 punti ed a caccia di un successo scacciacrisi che possa ridare morale e fiducia in vista del rush finale utile ad uscire dalle ultime posizioni. Nel turno numero 24 estensi sconfitti a Carpi, mentre i ragazzi di Bonera hanno pareggiato senza gol in casa col Rimini.Tutto su SPAL-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Spal-Milan Futuro in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

SPAL-Milan Futuro, in tv, sarà visibile su Sky Sport (canale 252).SPAL-Milan Futuro sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando NOW e Sky Go.