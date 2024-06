Getty Images

SPAL, ufficiali tre punti di penalizzazione in Serie C: inibito Tacopina, i motivi

14 minuti fa



Ora è ufficiale: la SPAL comincerà il prossimo campionato di Serie C con tre punti di penalizzazione a causa delle inadempienze relative alle ritenute Irpef e Inps delle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dei suoi tesserati. Inibito anche il presidente Joe Tacopina in quanto rappresentante legale della società.



La SPAL non si è ancora espressa in via ufficiale, ma è già al lavoro per la presentazione di un ricorso che avrà l’obiettivo di diminuire di almeno un punto la sanzione.



IL DISPOSITIVO - Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Joseph Tacopina, mesi 3 (tre) di inibizione; - per la società Spal Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2024.