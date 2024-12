Spalletti: "Bove era nel mirino dell'Italia dei grandi, spero di averlo presto con noi"

AFP via Getty Images

Lucianoha rilasciato al canale della Nazionale alcune parole sulle condizioni di Edoardo, che oggi si è fatto impiantare un defibrillatore sottocutaneo per uscire in settimana dall'ospedale dopo il malore accusato il 1 dicembre contro l'Inter."Non l'ho sentito, nel senso che l’hanno sentito l’allenatore dell’U21 e i dirigenti. Io lo andrà a trovare. Era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Io non voglio pensare al suo futuro incerto. È un ragazzo e una persona eccezionale.": ha concluso il CT azzurro.

Per Bove 14 presenze totali con anche un gol da ex contro la Roma in campionato, mentre in Under 21, della quale era una colonna, un gol e due assist in due presenze stagionali.