L'allenatore Luciano Spalletti ha dichiarato in un'intervista al canale della Lega Serie A: "Ho avuto la fortuna di lavorare all'Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio e uno dei più belli d'Italia. Il calcio è il cuore del mondo, batte allo stesso modo ovunque. Chi lo ama, gioca sempre in casa e mai in trasferta. Ho consumato chilometri di strada con il calcio, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle. Studio sempre l'attacco".