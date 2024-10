Spalletti e Inzaghi, "pace" fatta: il ct ha telefonato al collega nerazzurro per spiegarsi

Getty Images

"Dai Simone, non te la sarai presa? Il mio era un discorso di carattere generale, non mi riferivo assolutamente a te". Questo, secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, non è il virgolettato esatto, ma si avvicina molto al contenuto dellarispettivamente ct della Nazionale e allenatore dell'Inter.Il caso, se di caso si può parlare, è nato nel momento in cui Spalletti, prima della gara di Nations League poi pareggiata 2-2 col Belgio, si è espresso sull'indagine che sta vedendo Inzaghi tra le persone sentite dai pm in merito al caso ultras e le infiltrazioni illecite nelle curve di Inter e Milan. “Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose", aveva detto l'ex Napoli a proposito dei contatti telefonici emersi tra il collega Inzaghi e gli ultras.

Effettivamente è facile cogliere una certa ironia in queste parole, e l'Inter ha lasciato filtrare una certa irritazione rispetto ad esse nelle scorse ore . Dopo una prima fase in cui non si sono registrati passi avanti, ecco la telefonata chiarificatrice da ex inquilino a inquilino attuale della panchina di casa di San Siro. Niente di rotto, scuse accettate e avanti assieme, col blocco nerazzurro che continua a recitare un ruolo fondamentale dello scacchiere del tecnico di Certaldo.