Luciano Spalletti riscopre l'importanza di Borja Valero. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano stia apprezzando l'atteggiamento del centrocampista spagnolo.



CONFRONTO COL PASSATO - “E allora riecco Borja, riscoperto amuleto magico della pazza Inter dell’ultima settimana. Un talismano che Spalletti sta seriamente pensando di riproporre, ma stavolta dal primo minuto. Perché a stimolarlo c’è il confronto con il suo passato ancora molto presente nella testa, nel cuore, nella quotidianità. Borja lo scorso anno ha lasciato Firenze in lacrime insieme alla famiglia, promettendo che ci sarebbe tornato a vivere. Ancora oggi ci va appena può. E il suo amore per la città lo manifesta senza paura sui social, postando foto. Cosa che qualche settimana fa non è piaciuta a qualche tifoso nerazzurro.



BALLOTTAGGIO COL NINJA - Ma intanto Valero è tornato prepotentemente nelle rotazioni di Spalletti, come uomo chiave per dettare i tempi negli ultimi 15’, quando c’è bisogno di lucidità e qualità per organizzare gli ultimi assalti al fortino avversario. Ma Borja oggi insidia addirittura Nainggolan per una maglia da titolare. Roba vera insomma. Merito suo, di un atteggiamento professionale impeccabile in campo e fuori. E i continui elogi di Spalletti negli ultimi giorni sono un segnale forte di ritrovata fiducia”.