è una sfida valevole per la settima giornata di. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.Sparta Praga-Inter 22/01/2025 h. 21.00Arbitro: Alejandro HernandezAssistenti: José Naranjo e Diego Sánchez RojoIV ufficiale: César Soto GradoVAR: Juan Martínez MunueraAVAR: Valentín Gómez5' - Ammonito Dumfries per simulazione: l'esterno dell'Inter entra in area di rigore e si scontra con Laçi, ma per direttore di gara l'olandese ha cercato il rigore.

53' - Lo Sparta Praga chiede un calcio di rigore: Mkhitaryan va a contrasto con Birmančević, che va giù e chiede il rigore. Per il direttore di gara non c'è nulla.59' - Annullato il gol all'Inter: Dumfries segna su assist di Dimarco, ma dopo un lungo check del Var la rete viene annullata per la posizione irregolare del laterale italiano.