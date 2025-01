All'Inter basta Lautaro: 1-0 allo Sparta Praga ed è terza a +3 dal 9° posto playoff

AFP via Getty Images

Basta un gol dial minuto 12 del primo tempo perper avere la meglio 1-0 in trasferta sulloe confermarsi ancora e momentenamente al terzo posto della classifica unica del super girone di. Una gara giocata nel freddo di Praga e in cui tante sono state le occasioni sprecate per vedere un parziale ben più ampio.alla fine si accontenta, ma lo scontro diretto con il Monaco in programma mercoledì 29 gennaio, nell'ultima giornata tutta in contemporanea sarà comunque decisivo per capire il futuro europeo del club nerazzurro. I monegaschi sono infatti a -3 punti e sono proprio 3 i punti che separano oggi l'Inter dal 9° posto, il primo che non garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale e qualifica invece per il playoff.

Gran botta dal limite di Frattesi, Vindahl vola e dice no.Ancora Lautaro, ancora un destro da ottima posizione che viene parato agilmente dal portiere.Sugli sviluppi del corner gran botta di Dimarco dal limite che sfiora la traversa.Bel contropiede 3 contro 2 dell'Inter con Lautaro che riceve a centro area e, invece che servire un liberissimo Dimarco, calcia facendosi murare dalla difesa. Sugli sviluppi altro cross di Dimarco bucato dalla difesa su cui Thuram sfiora senza riuscire a segnare davanti a VindahlPericolosissimo tirocross dalla trequarti di Laci che per poco non mette Birmancevic davanti a Sommer.

Palla verticale di Lautaro che serve Dimarco sul filo del fuorigioco. Il terzino sinistro, contrastato, lascia la palla a Dumfries che prima dribbla un uomo e poi calcia sul primo palo trovando il gol del 2-0. Lunghissimo check var che alla fine annulla il gol.Ottima transizione dell'Inter che parte da Thuram e arriva in area a Lautaro che, solo davanti a Vindahl, strozza il tiro e se lo fa parare.Birmancevic si libera in area di rigore dalla sinistra della marcatura di Asllani e calcia sul primo palo trovando ancora la risposta di Sommer che dice no in angolo.

Grande azione sulla sinistra dell'Inter con Bastoni che chiede e ottiene l'1-2, entra in area e serve Barella il quale, a centro area, prova la conclusione controtempo di destro non trovando clamorosamente la porta.Sommer salva su Birmancevic. La punta calcia solo dall'altezza del dischetto di rigore, ma trova un super intervento del portiere. Sulla traiettoria c'era però Olatunji in posizione di offside.- Errore in impostazione dello Sparta Praga con Mkhitaryan che recupera palla sulla trequarti e serva Asllani che dal limite calcia a giro, ma spara alto

Cross dalla sinistra di Bastoni che pesca sul secondo palo Lautaro Martinez il quale, di prima e al volo, calcia di destro e batte sul suo palo il portiere con la palla che si insacca sotto la traversa dopo aver rimbalzato sul terreno.Cavalcata in fascia di Thuram che prova l'assist a centro area per Dumfries che viene a contatto con Laci e cade in area di rigore. Per l'arbitro è simulazione e giallo per il terzino olandese.Gran palla di Barella a centro area per Lautaro che controlla, ma non riesce a tirare per l'intervento miracoloso di VitikMarcatori: 12' Lautaro (I)Assist: 12' Bastoni (I)(3-4-1-2): Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner (79' Suchomel), Sadilek, Karinen, Rynes (69' Zeleny); Laci; Olatunji (79' Krasniqi), Birmancevic (74' Haraslin)A disposizione: Surovcik, Heerkens, Suchomel, Ross, Danek, Pesek, Rus, Penxa.Allenatore: Lars Friis(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries (63' Darmian), Barella (63' Frattesi), Asllani (71' Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (71' Carlos Augusto); Lautaro (82' Taremi), Thuram.

A disposizione: J.Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Zanchetta, Re Cecconi.Allenatore: Simone InzaghiArbitro: Alejandro HernandezAmmoniti: Dumfries (I), Olatunji (S), Asllani (I), Krasniqi (S)