Inter, Ausilio: "Ancora nessuna offerta per Frattesi, ha un agente simpatico. Tante proposte per Buchanan. Donnarumma..."

Il direttore sportivo, Piero, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare in trasferta lo Sparta Praga."Al di là del discorso economico che ha la sua importanza, conta l'aspetto tecnico. Abbiamo solo un obiettivo, passare il turno possibilmente fra le prime otto. Mi fido più dei nostri ragazzi che non degli algoritmi che mi mandano al manicomio, servono due vittorie in due partite importantissime contro avversarie difficili"."La sintesi è molto più semplice di quello che accade. Il ragazzo non ha mai chiesto la cessione. Il mister ha fatto una verifica con tutta la squadra e tutta la squadra è allineata. Lui non ha mai manifestato il desiderio di andare via, noi non abbiamo ricevuto offerte da altre squadre. Ha un agente che è simpatico e lo conosciamo, ma è molto attivo ed è diventato molto mediatico. Non ha giocato non per scelte tecniche, ma perché non stava bene. E aggiungo che ha anche sempre dato disponibilità a giocare anche se non stava bene".

"Stiamo valutando insieme a lui e al suo entourage se sia più conveniente per lui completare questi mesi da un altra parte. L'interesse c'è, non solo da parte del Torino. Ci sono altre squadre italiane altri club straniero che fa le coppe. Ascolteremo tutti, ma fino ad oggi non ha manifestato neanche lui la volontà di andare via e se lui confermerà questa volontà rimarremo così"."Sarò sincero. Noi stiamo attenzionando, come è giusto che sia, quello che è un mercato per giugno e per la prossima estate. Non è una necessità, né una priorità il ruolo del portiere perché ne abbiamo due importanti. Per lui c'è stima ed è impossibile non averla, ma non stiamo guardando al ruolo del portiere".