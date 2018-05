L'allenatore dello Spartak Mosca Massimo Carrera è intervenuto a Radio Crc per parlare del rendimento e del futuro del difensore Nemanja Maksimovic, arrivato in prestito dal Napoli: "È un buon giocatore, può crescere tanto e le ha le qualità per diventare top nel suo ruolo. Deve però migliorare caratterialmente perché a volte è superficiale, ma standogli addosso può crescere perché per sfruttare al meglio le sue qualità bisogna seguirlo. Sarri in Russia? Spero di no! Scherzi a parte, Sarri è un ottimo allenatore, in azzurro ha migliorato il punteggio di anno in anno e quest’anno al Napoli più di così non poteva fare. Anche il Russia potrebbe fare il suo calcio, c’è molto spazio qui per noi italiani".