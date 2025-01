Kvaratskhelia-Napoli verso l'addio, il retroscena sul rinnovo: dettagli e cifre proposte

AFP via Getty Images

Antonio Conte l'ha detto chiaramente: "". C'era riuscito sei mesi fa l'allenatore, quando appena arrivato aveva blindato l'attaccante georgiano. Stavolta no, la volontà del giocatore sta facendo la differenza e ora il Psg è davvero a un passo: l'accordo tra Khvicha e il club francese c'è già da tempo a livello verbale, ora anche il presidente De Laurentiis ha aperto alla cessione e con il Napoli si sta procedendo spediti per chiudere un affare da circa 70 milioni di euro.

- A far decollare la trattativa è stato il mancato accordo sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027. I contatti tra i dirigenti del Napoli e l'entourage del giocatore erano stati avviati tempo fa, ma i colloqui sono ormai in stand by da tempo e la trattativa è rimasta congelata.. A dire la verità, le parti nono sono mai state neanche vicine all'intesa finale.

- L'offerta del Napoli era sul tavolo da tempo, ma Kvaratskhelia non l'ha mai presa in considerazione. Il Corriere dello Sport rivela cifre e dettagli della proposta:. Uno sforzo importante per un club che in questa stagione non ha entrate dalla Champions. La clausola ci sarebbe stata, e sarebbe stata di 75 milioni.

