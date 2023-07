Con l’ufficializzazione dei “naming rights” dell’impianto Carlo(da sempre stadio) salgono ale strutture calcistiche tricolori abbinate a marchi commerciali. Il club toscano, in A anche nella stagione 2023/24, si è legato a, azienda d’informatica partner di maglia degli “azzurri” (per i prossimi 2 anni si chiamerà “Computer Gross Arena”). Sempre in questi giorni il(di nuovo nella massima serie dopo il debutto nel precedente campionato) ha rinnovato il titling dello stadio (continuando a ribattezzare l’ex Brianteo in. Più consolidati i rapporti di(titolare dei diritti di nome della struttura del). Identica scadenza anche per il binomio(il colosso del settore elettrotecnico dà il nome all’omonima Arena).Il contratto più importante (il quinto di questo elenco) è quello che lega(servizi assicurativi e finanziari) allaper la titolazione dello stadio (una sponsorizzazione globale: include il team femminile e la maglia di allenamento della prima squadra). Nei cinque casi in esame le aziende che hanno acquisito i diritti di nome sono anche importantidi maglia degli stessi club. Complessivamente, tutti insieme, investono (su base annua) una cifra vicina agli. Ma il settore dei naming rights, seppure in crescita in Italia, deve ulteriormente evolversi. L’unico club ancora privo dell’abbinamento commerciale (nonostante l’impianto di proprietà) è il(tornato quest’anno in prima divisione). Dopo 7 anni, infine,ha chiuso con(primo marchio di automotive a sponsorizzare in Europa uno stadio) che nominava il rinnovato impianto (notizia ufficializzata sul sito bianconero lo scorso 23 giugno).Il mercato dei naming rights degli stadi parla tedesco.Arrivando, a livello percentuale, a superare anche la(Major League Soccer), il più importante campionato statunitense (71,5%), dove i diritti di nome degli stadi sono una delle forme più utilizzate nel settore delle sponsorizzazioni. Terzo posto per(29,7%), seguita al 4° dalla(25%) assieme alla(la Serie B britannica). Subito dietro Premier League inglese e Ligue1 francese (entrambe al 20%). All’ultimo posto troviamo la Liga spagnola (15%).- Il contratto con la Juventus è arrivato, attraverso l’advisor, al termine di una lunga trattativa, che fa parte, tra l’altro, di una mirata strategia internazionale della realtà bavarese. Nel mondo, infatti, già da diversi anni, ha attivato(struttura polifunzionale in grado di ospitare anche le partite delle locali squadre di rugby a 13 e 15),didel(Francia) edi(struttura polivalente del Palmeiras), oltre allo stadio- simbolo, dove il, dal maggio 2005, disputa i match interni. Se torniamo in Italia, Allianz ha stretto, nel luglio 2023, un nuovo sodalizio (molto articolato rispetto al primo contratto) con la Juventus, arrivando al prolungamento dei naming rights dell’exper ben 7 stagioni (dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2030). Più in generale questi impianti, targati Allianz, si presentano come strutture tecnologicamente avanzate e con servizi di ultima generazione.