Stadio a Milano: e ora cosa succede a San Siro? L'acquisto, i due impianti e le aree circostanti. Ecco cosa cambia

In una giornata, l’annosa questioneè stata riportata indietro al. Allora era emersa la proposta di, un’evenienza questa che è tornata ad acquisire centralità dopo i colloqui avuti oggi dalle dirigenze dei due club con il sindaco. L’idea dila Scala del Calcio con il progettoper gli eccessivi costi dell’operazione () e, dunque,La proposta resta simile a quella di 5 anni fa (“Non si riparte da zero, ma da una serie di atti già fatti”, ha detto Sala) ma conAnzitutto l’idea dei due club ora è quella di costruire sì una fianco del “Meazza” ma diche saràin uno ci dovrebbero giocare nerazzurri e rossoneri, nell’altro ancora non è dato sapere cosa succederà. Il sindaco però ha ribadito come i due club stiano pensando a cosa poter portare nello storico stadio che resterà un simbolo della città ma avrà, due strutture insomma una funzionante da stadio e l’altrada questo compito. L’altra novità sta nel fatto che. Per quale prezzo? A deciderlo saranno leprecedenti alla messa in atto di unpubblico in cui si metterà effettivamenteLa richiesta arriva direttamente da Inter e Milan che vogliono sapere quanto dovranno sborsare per rendere il Meazza una loro proprietà.

Un altro nodo da sciogliere è quello delNel 2025 infatti scatta l’impossibilità di demolire in toto lo stadio in quanto l’opera verrà equiparata a un, grazie alAnche di questo, e molto, si è parlato nell’incontro a Palazzo Marino. C’è da capire se, nell’ottica del cambio di proprietà, il fatto che il Meazza diventi di fattopossa cambiare qualcosa in merito, se il vincolo possa esseree possa quindi. Inter e Milan quindi puntano acon un progetto che tutte le parti in causa auspicano siaIl sindaco Sala ha acconsentito, a patto che questa ipotesi resta l’unica in campo. Insomma a patto che lSi lavora dunque con più certezze rispetto a pochi mesi fa, e anche rispetto al 2019. Le novità ci sono ma non riguardano invece. Il Comune infatti non vuole concedere cm in più rispetto a quelli pattuiti 5 anni fa. In queste aree – le cuierano state una delle ragioni per cui il primo progetto era fallito – verranno costruiti edifici adibiti ad uso commerciali:Per finanziarle erano stati stanziatii poi sfumati come l’idea di regalare a Milano una nuova cattedrale. L’aveva pensata il gruppo di architetti di: i rendering erano spettacolari e sembravano portare la città nella modernità anche nell'impiantistica legata al calcio ma poi il piano si era incagliato sui già citati volumi delleper le aree ad uso commerciali e sullaUn intero quartiere si era praticamenteper far sì che, dopo anni e anni di partite e concerti, non si chiedesse agli abitanti di sottostare ad altri lunghi e invasivi lavori per creare un nuovo impianto, ancora più vicino alle abitazioni. Anche le loro proteste portarono alal progetto della cattedrale ma, dopo 5 anni, il “rischio” per loro è di ritrovarsi