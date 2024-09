Sono giorni caldissimi per il futuro di: la questione stadio entra nel vivo. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, arriva una giornata chiave per l'avanzamento dei lavori, si svolge oggi infatti uncon tutte le parti coinvolte.- Il sindaco di Milano,, incontra a Palazzo Marino i vertici della società nerazzurra e di quella rossonera. Il primo cittadino spinge ancora per la ristrutturazione dele il confronto coinvolge anche i tecnici di, che a giugno hanno consegnato lo studio di fattibilità sulla ristrutturazione di San Siro.

Per il Milan non c'è il presidente(assente per motivi personali e di salute), atteso l'amministratore delegato. Per l'Inter presente l'ad corporateaccompagnato dalla rappresentante di- La riqualifica del vecchio San Siro non è l'unica pista sul tavolo. I nerazzurri sono aperti a più soluzioni, come l'area di Rozzano, mentre i rossoneri sono legati all'idea di procedere con i lavori a San Donato per un nuovo impianto.