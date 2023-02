Giornata importante per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma. Oggi in Campidoglio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia illustreranno la delibera con cui la Giunta dichiarerà il pubblico interesse per il progetto relativo al nuovo stadio della Roma a Pietralata. Interverrà il Ceo della società giallorossa Pietro Berardi. Lo stadio dovrebbe sorgere sulla collina tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via degli Aromi. Tutto intorno un parco, con vialetti a giardini. Previsto un playground con auditorium, campi da calcetto, da basket, da tennis e da padel. Un’area complessiva interessata che raggiunge i 160mila quadrati. La capienza dell’area è di 55mila posti che potranno diventare 62mila.