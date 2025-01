Stasera Real-Barcellona, Cattaneo a CM: "Per raccontarla mi sono allenato con mio figlio, sarà goleada di Ancelotti"

Quando c'èil mondo si ferma per 90 minuti. Tutto, al di là della fede calcistica. Poche partite al mondo offrono lo spettacolo che regala il Clasico. Forse nessuna. Domenica ci sarà un nuovo capitolo della rivalità tra le due squadre: ore 20, King Abdullah Sports City di Jeddah, finale di Supercoppa spagnola.A poche ore dal big match Cattaneo ci ha raccontato l'emozione di commentare una partita del genere, 15 anni dopo l'ultima telecronaca:. Raccontare il Clasico è sempre stato un sogno, non nascondo che durante le due semifinali facevo un tifo sfegatato perché passassero Barça e Real".

"Nell'ultimo mese quando guardavo una partita a casa mi sono allenato abbassando il volume della tv e facendo io la telecronaca, come quando avevo 15 anni e sognavo di fare il giornalista. Siccome in telecronaca avrò Federico Balzaretti acconto a me, a casa ho chiesto al mio figlio di fare la seconda voce"."Diciamo che di Real Madrid-Barcellona ne ho visti tanti anche senza fare telecronache, le storie di Vinicius, Mbappé o Lewandowski la conoscono tutti. Spero che non ci sia neanche bisogno di attingere agli appunti".

"E' un gran macello. La posizione di Tebas e della Liga è stata abbastanza chiara: si sono chiesti come mai da parte del Real Madrid sia calato il silenzio, come a sottolineare che tra i due club ci sia una collaborazione più ampia indirizzata ad altro"."L'interesse in comune potrebbe essere la Superlega, ma se fossi una società dalla terza posizione in giù della Liga non la prenderei bene: le regole devono essere uguali per tutti".

"Non come era stata disegnata all'epoca, la parte meritocratica deve essere dominante. Non deve corrispondere al modello dell'Eurolega di basket, altrimenti non potremmo raccontare realtà come quella del Brest, dell'Atalanta, del Leicester..."."Ho la sensazione che superate le critiche di inizio stagione, dovute anche a qualche passo falso in Champions, con la sua solita resilienza riscatterà lo 0-4 subito al Bernabeu in campionato con tanto di interessi. Per come stanno le due squadre, il Real lo vedo favorito".

"Se volessi fare il raffinato nel Barcellona ti direi Casadò, ma avrebbe poco senso... scelgo due super stelle: Yamal da una parte e Vinicius dall'altra, la partita ha bisogno di averli nelle migliori condizioni per regalare spettacolo"."Difficile trovare obiettivi realistici, quasi impossibile. Però nel Real Madrid forse c'è: dico Dani Ceballos, proverei a rilanciarlo. Tra i giocatori del Barcellona mi piace molto Cubarsì, se lo prendi sistemi la difesa per i prossimi vent'anni".

"Se a oggi dovessi fare la mia squadra dei sogni partirei da lui: quindi dico sì, è il più forte al mondo. Non so se sia il più funzionale, ma il più forte è quello che ti fa vincere le partite da solo, che ti diverte, che ti giustifica il prezzo del biglietto... Lo preferisco anche a Mbappé"."Me l'aspettavo e lo speravo. Una delle ultime telecronache che ho fatto è stata un Barcellona-Getafe di Coppa del Re nel 2007, in quella partita Messi, all'epoca 18/19 anni, ha fatto un gol simile a quello di Maradona con l'Inghilterra al Mondiale '86. Ecco, io mi auguro che anche Yamal possa fare qualcosa di simile".

"Se per Under 21 consideriamo i classe 2003 credo che Wirtz, Musiala e Bellingham siano inevitabilmente più completi e pronti avendo un anno in più, ma se parliamo dei 2004 il migliore è sicuramente lui"."Io preferisco i giocatori alla Güler, per questo prendo lui. E secondo me anche Ancelotti la pensa così...".