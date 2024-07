Ex calciatore di Serie B morto oggi: era stato punto da un'ape

un' ora fa



L’ex calciatore Stefano Guerra è morto nel tardo pomeriggio di martedì 9 luglio. Era stato punto da un'ape ed era finito in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: allergico all’insetto, era andato in choc anafilattico e aveva avuto un infarto. Da alcuni giorni era ricoverato in condizioni disperate.



Classe 1962, 62enne, ha avuto un passato da terzino in diverse squadre tra Serie C e Serie B. Nel 1988/89, con la maglia della Reggiana, ottenne la promozione in Serie B. Ha giocato anche con il Prato.