Conferenza stampa per la Stella Rossa del Vladan Milojevic: "È arrivato il momento che aspettavamo. Non vediamo l’ora di giocare. È difficile spiegare cosa significa per noi, il club ex i tifosi, vogliamo riportare la Stella Rossa dove merita. Faremo di tutto per continuare questo percorso anche nelle prossime stagioni. Ancelotti lo rispetto come uomo e allenatore, ha detto che siamo un outsider affascinante e volevamo questo. Il girone è difficile, le gare saranno dure ma sarà uno spettacolo. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Vogliamo un buon risultato e non fare la comparsa. Non abbiamo paura del Napoli, abbiamo rispetto. Sappiamo che non hanno punti deboli, con Sarri hanno sfiorato lo Scudetto. Noi giocheremo il nostro gioco senza paura e poi alla fine vedremo”.