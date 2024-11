Stoccarda-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

sarà una partita aperta e avvincente per la quarta giornata di Champions. La squadra tedesca, anche se in campionato non sta raccogliendo molto, ha già dato filo da torcere alla Juve, mentre i nerazzurri di Gasperini sono nel loro momento migliore e continuano ad avere il miglior attacco con ben 29 gol messi a segno in campionato. In Champions però devono sbloccare l'ultimo passaggio: hanno perso 4 punti tra Arsenal e Celtic per errori davanti alla porta, fermandosi sullo 0-0.Partita: Stoccarda-AtalantaData: mercoledì 6 novembre 2024

Orario: 21.00Canale Tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252Streaming: Sky Go e NowNübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness.: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; de Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.Lo Stoccarda in Champions sta viaggiando meglio che in Bundesliga: ha perso 3-1 con il Real ma poi ha pareggiato con lo Sparta Praga e, soprattutto, ha battuto la Juve grazie al gol in extra time dell’ex Atalanta El Bilal Touré. E proprio il maliano farà coppia con Undav nell’attacco di Hoeness. Nel 4-4-2 dello Stoccarda brillano anche gli esterni Millot, già in gol in Europa, e Leweling. L'Atalanta arriva alla gara nel momento migliore: a 3 punti dalla vetta della Serie A, con l'infermeria svuotata, da imbattuta in Champions e con zero gol incassati finora. Gasperini potrebbe cambiare giusto un paio di pedine che non hanno giocato il primo tempo di Napoli: Kossounou, che ben conosce la Bundesliga, e Bellanova, artefice dell'assist a Retegui al Maradona.

- Stoccarda-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.La telecronaca del match sarà a cura di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.