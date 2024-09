Stoccarda-Sparta Praga: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Stoccarda-Sparta Praga

Data: martedì 1 ottobre

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 254

Streaming: Sky Go, NOW

Seconda giornata di Champions League con la nuova formula a classifica unica: in Germania si affrontano, due formazioni che, con risultati finali differenti, hanno fatto una buona impressione alla prima uscita. Lo Stoccarda ha messo in difficoltà il Real Madrid pur uscendo sconfitto dal Bernabeu con il punteggio di 3-1, mentre i cechi hanno avuto ragione del Salisburgo con un rotondo 3-0 casalingo. Grande momento di forma in Bundesliga per i padroni di casa, che stanno volando sulle ali dell'attaccante tedesco Undav.La trasmissione in diretta della sfida è prevista su Sky (i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 254), previa sottoscrizione di abbonamento, con possibilità di usufruire dello streaming attraverso l'app Sky Go e alternativa su NOW.

- Sky ha comunicato che la telecronaca di Stoccarda-Sparta Praga sarà affidata a Giovanni Poggi, con Christian Giordano su Diretta Gol.: Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Undav, Fuhrich. All. Hoeness: Vindahl; Zeleny, Panak, Vitik; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Olatunji, Haraslin. All. Friis