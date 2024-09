Mamma... li turchi! è un film del 1973 in cui vengono raccontate tre storie ambientate nel Meridione italiano e incentrate sull'incubo dei pirati barbareschi. Oggi non siamo a raccontare nulla di piratesco, ma. E dato che abbiamo scollinato il 13 di settembre, la deadline del mercato in entrata in terra anatolica, è l'occasione giusta per fare un riepilogo di tutti i movimenti più interessanti in entrata di Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas e compagnia bella. Abbiamo scelto di includere solo i trasferimenti che riguardano giocatori ex Serie A o rilevanti in qualche modo.