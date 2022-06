Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ora sotto contratto con l'Al Gharafa, intervistato da L'Interista, he espresso un desiderio per la sua squadra, ovvero l'acquisto di Andrea Ranocchia: "È vero, abbiamo fatto un tentativo per portarlo in Qatar. Lo conosco bene e rappresenta un mix di capacità, professionalità e leadership. È tentato, ma credo che la sua scelta finale sarà quella di proseguire la carriera in Italia." Il difensore lascerà l'Inter a parametro zero.