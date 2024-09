AFP via Getty Images

Striscione nazista, Barcellona multato e senza tifosi a Belgrado

Redazione CM

22 minuti fa



Una multa da 10.000 euro e la proibizione di vendere biglietti per la prossima trasferta di Champions, il 6 novembre a Belgrado contro la Stella Rossa. Questa la sanzione imposta dalla Uefa al Barcellona per uno striscione esposto dai suoi tifosi nel Principato di Monaco nel debutto in Champions nel quale si poteva leggere Flick Heil, con chiaro rimando grafico al Sieg Heil nazista.



Lo striscione era stato segnalato al club blaugrana dal delegato Uefa presente al Louis II: addetti alla sicurezza del Barcellona l’avevano subito fatto rimuovere dal settore ospiti, ma ovviamente la frittata era già stata fatta. Anche perchè la squadra catalana è recidiva: in primavera due tifosi culé erano stati segnalati e denunciati per essersi esibiti in saluti nazisti al Parco dei Principi, in una sfida contro il Paris Saint-Germain.