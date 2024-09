Szczesny al Barcellona: perché sorride e quanto risparmia anche la Juventus

Getty Images

L'ennesimo e purtroppo serio infortunio subito da Marc Andréin casaha riaperto il casting per l'aggiunta di un primo portiere in rosa che possa prenderne il posto nel più breve tempo possibile. Dopo tanti nomi sondati, forse anche un po' a sorpresa, il club catalano è riuscito a convincere l'ex portiere della Juventus,a cambiare idea sul ritiro e sull'addio già dato al calcio. Una scelta che presto diventerà ufficiale e cheLa società bianconera, infatti, se tutto andrà in porto fra il numero 1 polacco e il Barcellona, potrà depennare dalla voce delle uscite a bilancio oltreLo scorso 14 agosto, quando fu messa nero su bianco lain scadenza al 30 giugno 2025 e che all'epoca valeva ancora 6 milioni di euro netti, 12 al lordo, le parti trovarono l'accordo per

Qualche giorno dopo arrivò la scelta di Szczesny di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato, che però oggi ha visto un autentico ripensamento con la scelta di rimettersi in gioco a Barcellona. Perché quindi la Juventus oggi può sorridere? Perché proprioin cui, se il portiere fosse riuscito a trovare una nuova squadra a parametro zero (non aveva ancora annunciato il ritiro e si parlava di Monza)E quindi, con la firma con il Barcellona, La Juventus verserà a Szczesny soltanto 2 dei 4 milioni concordati.