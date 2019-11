Roberto Mancini ha deciso di affidare il ruolo di centravanti della sua Nazionale a Ciro Immobile e Andrea Belotti. Sarà uno dei due il titolare, con l'altro pronto a esserne l'alternativa. I numeri dell'attaccante della Lazio fanno paura: 13 gol in 11 partite, più un'altra rete in Europa League (in 2 gare). Ma quali sono i centravanti italiani (non esterni offensivi, trequartisti, falsi nueve, ma attaccanti centrali) che valgono di più sul mercato?



Prendendo i valori di transfermarkt, si scopre che Ciro Immobile è al secondo posto. Dietro di lui Belotti, Cutrone, Petagna e Balotelli. E davanti? Un nome a sorpresa, che sta attraversando un momento difficile...