Supercoppa, Champions e la Juve: l'Inter si gioca tutto in un mese

Emanuele Tramacere

Anche quest'anno, come ogni anno. L'Inter si trova ancora una volta davanti a un calendario importante a cavallo fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. E sì, la squadra di Simone Inzaghi arriva all'appuntamento molto meglio che in passato, con un carico di punti importanti in campionato e con una convinzione completamente differente nei propri mezzi. Eppure, nei prossini 30 giorni, la società nerazzurra si giocato molto degli obiettivi stagionali rimasti davanti a sé e, seppur vero che, come detto da Marotta, il campionato è ancora lungo, il calendario che la sorte ha piazzato davanti a loro, può condizionare e non di poco il resto dell'annata.



SUPERCOPPA - Dalla Supercoppa all'andata di Champions League contro l'Atletico Madrid l'Inter non avrà letteralmente respiro. Il 19 gennaio si giocherà con la Lazio la semifinale del primo titolo stagionale che la squadra può conquistare, la Supercoppa che verrà giocata in Arabia Saudita a Ryad. Se arriverà una vittoria, la finale sarà in programma il 22 gennaio contro la vincente di Napoli-Fiorentina.



CAMPIONATO - Poi ci sarà un trittico letale in campionato che porterà poi all'andata degli ottavi di finale di Champions e che vedrà la Fiorentina (possibile avversaria anche in Supercoppa) la Juventus e la Roma una dietro l'altra in soli 10 giorini e con il big match di San Siro del 4 febbraio che potrebbe inevitabilmente spostare anche l'asticella degli umori e delle convinzioni nerazzurre nello scontro aperto per lo scudetto con i bianconeri.



LA CHAMPIONS - Poi ci sarà la Salernitana, partita "cuscinetto" per modo di dire dato che i granata comunque sono in pienissima lotta per non retrocedere prima dell'ultimo big match di questo tour de force e che rappresenta però un altro spartiacque importantissimo: l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid che si disputerà a Milano. 6 incontri garantiti, 7 in caso di finale di Supercoppa e nulla da lasciare al caso. Inzaghi, proprio come nel 2022, in 30 giorni può indirizzare la stagione.



ECCO TUTTO IL CALENDARIO E LE DATE