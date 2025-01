AFP via Getty Images

Supercoppa, è prevista la finale per il 3° posto tra Atalanta e Juventus?

Paolo D'Angelo

47 minuti fa



A Riyad si sono accesi i riflettori sulla Supercoppa Italiana, competizione che ha visto l'Inter imporsi sull'Atalanta e il Milan sulla Juventus nelle due semifinali. Le formazioni meneghine si affronteranno, quindi, lunedì 6 gennaio per alzare il trofeo in Arabia Saudita.



Ma ci sarà anche una finale per il terzo e quarto posto tra Atalante e Juventus? La risposta è no. Il programma della Supercoppa non prevede, infatti, la partita per determinare il terzo e il quarto posto.



Atalanta e Juventus, però, si sfideranno comunque molto presto: la gara di campionato rinviata a causa degli impegni in Supercoppa - che verrà recuperata martedì 14 gennaio alle 20.45 - infatti, metterà di fronte proprio le due squadre uscite in semifinale.