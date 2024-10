Svezia, doppietta di Nanasi: "Futuro in Serie A? Tutto è possibile. Ibrahimovic? Chiunque vorrebbe fare come lui"

Getty Images

La sua doppietta contro l'Estonia ha segnato la vittoria per 3-0 della sua Svezia in Nations League, ma la stagione di Sebastian Nanasi è di quelle che portano la gente e gli addetti ai lavori a far parlare di sé. Sotto contratto con lo Strasburgo, in Ligue 1 in stagione ha all'attivo 3 gol e 2 assist in 6 presenze che gli sono valse la conferma anche in nazionale. Intervistato da Gianlucadimarzio il centrocampista ha così descritto il suo stato di forma e la sua carriera presente e futura."Ho subito avuto sensazioni positive sul progetto dello Strasburgo, era qualcosa di cui volevo fare parte. Dai tifosi allo staff tecnico passando per il club e i compagni di squadra: tutti mi hanno accolto molto bene e sono molto felice di essere qui. Sono davvero entusiasta. Io dico sempre che voglio solo giocare il mio calcio perché so che ne ho le capacità per farlo ai massimi livelli. Se sto bene posso brillare a prescindere dal campionato e dall'avversario. Voglio aiutare lo Strasburgo, qui sono molto felice"

"Non lo so ma nel calcio tutto può succedere! Ma per il momento sono in Francia dove sono molto felice"."Anche se ho sempre seguito il calcio non ho avuto un giocatore vero e proprio a cui m'ispiravo. Però i miei connazionali Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic e Alexander Isak sono campioni con grandi carriere alle spalle. Ma anche se uno può sempre ispirarsi a qualcuno io cerco di essere la migliore versione di me stesso. Non voglio copiare nessuno, voglio solo essere Sebastian Nanasi"."Lui è uno dei top, uno dei grandi del calcio svedese. Tutti sanno chi è Ibrahimovic e vorrebbero ripercorrere le sue orme. Se sarà possibile per un giocatore svedese sorpassarlo? Non lo so, dobbiamo aspettare per capire".