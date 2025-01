Getty Images

Mileha rilasciato un'intervista a Sky Sport ed ha aperto al. Il club aveva lasciato in ghiaccio il suo e quello dia causa dell'assenza del Ceo. Ora che la scelta è stata fatta (sarà) arriveranno anche i primi prolungamenti. ELa scadenza è fissata ale l'obiettivo è di prolungarlo fino alcon unper evitare gli assalti delle big di Premier League. Nei giorni scorsi ilaveva chiesto informazioni, ma la squadra dia causa dei problemi legali non può ancora affondare il colpo. In estate si era affacciato il, ma Svilar vuole rimanere allae Ranieri ha chiesto il rinnovo. Città dove nascerà il suo primo figlio tra qualche mese. Queste le sue parole.

“Chiaro che porta entusiasmo, ma non dobbiamo esagerare.siamo molto felici di aver vinto però alla fine si va avanti. Non dobbiamo pensare ai risultati negativi in trasferta, andiamo aper vincere che è fondamentale per noi in questo momento”.“Non credo ci sia un motivo, ma è chiaro che. Siamo felici di aver vinto il derby ma ancora di più per i tifosi, l'atmosfera era straordinaria. Ma noi dobbiamo provare a fare lo stesso lavoro anche in trasferta perché sono sempre tre punti. Dobbiamo migliorare in trasferta ma per me inizieremo a fare meglio”.

JURIC - “Era un periodo brutto,Misterha portato serenità e si vede anche in campo, stiamo facendo molto meglio di prima e dobbiamo continuare, questa è la strada giusta. Dobbiamo pensare in avanti, perché c’è sempre la partita dopo”.VICINANZA -“Sì, gli uomini della società stanno più vicini a noi adesso. Noi come gruppo siamo tutti vicini e secondo me si è visto nelle ultime settimane.Dobbiamo continuare così perché la Roma merita molto di più come club, società e per questi tifosi”.

FUTURO - “Il mio contratto non scade tra tantissimo, ma c’è ancora tempo per parlare e ci incontreremo molto presto.club, tifosi e società. Mile Svilar sta nella Roma e speriamo per tanto tempo. Quando la squadra gira meglio, gira meglio anche per me. Mi danno sicurezza e io a loro. C’è anche un po’ più di fortuna ma come nella vita serve anche nel calcio e speriamo aumenti in futuro. Noi comunque lavoriamo tanto e duramente”.MODELLI - “Chiaro, allaci sono stati grandi portieri e rimarranno sempre nella storia del calcio. Io sono Mile Svilar e lavoro sempre per migliorarmi e vediamo partita per partita cosa succederà.