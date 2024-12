Svilar è una furia dopo Como-Roma: il gol di Paz lo fa arrabbiare con i compagni

Getty Images

In un clima tutt'altro che disteso in casa Roma,. La rete dell'argentino è stata quella del 2-0 arrivata proprio qualche secondo prima del fischio finale, è stato l'episodio che ha tagliato le gambe alla squadra di Ranieri che è affondata al Sinigaglia giocando un secondo tempo al di sotto delle proprie possibilità. "Loro hanno avuto più voglia di vincere" ha detto l'allenatore nel post partita; ma il portiere della Roma quel gol di Paz proprio non l'ha digerito.

- Secondo la ricostruzione de Il Romanista Svilar. Il portiere belga poi è andato a ringraziare i tifosi della Roma che hanno seguito la squadra al Sinigaglia (la trasferta era vietata solo ai residenti nel Lazio), ed è rientrato subito negli spogliatoi ancora scuro in volto. Il vice Ryan ha provato ad avvicinarsi per calmarlo ma non c'è stato verso, Svilar non ne ha voluto sapere di tranquillizzarsi ed era infuriato come non si era mai visto da quando è arrivato in giallorosso.

- Nonostante i due gol incassati contro il Como Svilar è stato uno dei migliori della Roma, uno dei pochi a salvarsi in una serata storta per quasi tutta la squadra. Il portiere belga: i dialoghi stanno proseguendo positivamente, c'è ancora qualcosa da sistemare ma da entrambe le parti filtra ottimismo per mettere nero su bianco. Il nuovo accordo prevede una scadenza fissata per giugno 2029, con ingaggio che aumenterà fino a 2 milioni di euro netti a stagione.