Tassotti promuove Jimenez: “E’ molto dotato sul piano tecnico e della corsa”

5 minuti fa



La prestazione offerta da Alex Jimenez, titolare per la prima volta in stagione con la maglia del Milan, raccoglie consensi unanimi. Un’eccellenza del ruolo, Mauro Tassotti, promuove così lo spagnolo in un intervento su Radio Rai: "L'avevo già visto sia nel Milan Futuro e sia nella Primavera, mi sembra un ragazzo molto dotato sul piano tecnico e della corsa, credo possa sostituire Theo Hernandez, magari anche trovarsi un posto da titolare nel corso della stagione. Non c'è una vera e propria alternativa a Theo Hernandez, quindi credo che possa ricoprire questo ruolo: ha capacità di stare in campo, ha personalità, non ha paura di giocare la palla. Non so quale sia la sua testa, ma sa giocare a calcio e anche ieri lo ha dimostrato in una partita delicata".