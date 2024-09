Team Altamura-Benevento: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Team Altamura - Benevento in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

, seppur siamo appena alla quarta giornata, ha già il sapore del testacoda. Pugliesi ultimi e sempre sconfitti in questo avvio di campionato, Streghe tra le candidate alla promozione e a quota 6 dopo tre turni.La squadra di Auteri dovrà guardarsi dalla voglia di riscatto dei biancorossi, neopromossi in Serie C e chiamati a scrollarsi di dosso lo zero alla voce punti che li relega in fondo alla classifica del Girone C.Di seguito, tutte le info su Team Altamura-Benevento: data e orario del match, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.Team Altamura-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (255) e visibile in streaming su NOW e su Sky Go.