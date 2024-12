AFP via Getty Images

Tebas contro la nuova Superlega: "Produce format come se fossero churros..."

Gianluca Minchiotti

un' ora fa

Non si sono fatte attendere le prime reazioni al comunicato con il quale la Superlega ha annunciato il ritorno. Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, che fin dall'inizio ha guidato l'opposizione alla Superlega, ha commentato su X l'annuncio di A22 sul nuovo format di competizione denominato 'Unify League'.



Come riporta Sportmediaset, Tebas continua a ritenere che anche la nuova proposta "mette in pericolo la stabilità economica dei campionati nazionali e dei loro club".



"Quelli dell'A22 tornano con un'idea nuova: producono format come se fossero churros (e lo fanno), senza analizzare né studiare le ricadute economiche e sportive sulle competizioni - scrive Tebas - Il modello, anche televisivo, che propongono favorisce solo i grandi club (e loro lo sanno...) mettendo in pericolo la stabilità economica dei campionati nazionali e dei loro club".