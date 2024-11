Florentino Perez contro l'Uefa: "Format della Champions ingiusto. Non vogliamo fare la fine di Blockbuster"

Getty Images

ancora contro l'Uefa e contro il Pallone d'Oro. Ilnel corso dell'Assemblea dei soci della società spagnola, ha preso la parola, tenendo un lungo discorso che ha toccato diversi punti. Dalla spiegazione della mancata presenza delalla cerimonia di assegnazione del prestigioso premio individuale (vinto dafino all'invettiva contro lafatta per difendere, ancora una volta, il progetto dellacome riportato da Marca, e attaccare il nuovo formato della

"Rodri è un grande calciatore, maVinicius è il migliore giocatore al mondo. Ci sono giornalisti che nessuno conosce e che sono entrati per votare quest'anno,Il sistema - continua Florentino - deve cambiare e bisogna considerare che ci sono persone riconosciute che si giocano il prestigio con questi voti. Fate capire a tutti che i giornalisti si giocano la loro reputazione con il loro voto, n

LA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE - "Il nuovo format dellaDato che ci sono state più partite,Sapete quante volte una squadra inglese ha giocato al Bernabeu in una partita ufficiale? Due. Abbiamo giocato con il Manchester United solo una volta negli ultimi 16 anni.Il calcio è sulla strada sbagliata".BLOCKBUSTER E NETFLIX - "I tifosi soffrono per costi elevati legati alla visione delle partite minori. La strategia non funziona, come è stato dimostrato nell’industria cinematografica e musicale. La Superlega vuole offrire il calcio gratis.. Blockbuster aveva franchising in tutto il mondo, aveva raggiunto un valore di 7,7 miliardi.Si sono offerti di vendere la loro azienda per 50 milioni, ma Blockbuster ha rifiutato.E finì in bancarotta. Non vogliamo essere Blockbuster. Decenni fa, per guardare film in prima visione, potevi solo noleggiare una videocassetta e restituirla il giorno successivo.Poi fallirono e scomparvero. Nel frattempo Netflix ha continuato il suo percorso e oggi vale moltissimo. Spotify ha fatto lo stesso".

"Oggi sono più ottimista che mai. Rompere il monopolio del calcio ha richiesto uno sforzo titanico, con pressioni che avrebbero fatto cadere chiunque, ma non noi.Possiamo sentirci orgogliosi. Ora dobbiamo mettere in pratica la sentenza della corte., ha messo fine al monopolio della UEFA. Non abbiamo mai detto che sarebbe stato facile. È stato qualcosa di titanico, con pressioni e minacce.

SENTENZA - Il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia Europea si è espressa in favore della Superlega, sottolineando l'abuso di potere di Uefa e Fifa sul monopolio: "Sono contrari al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi", dando così il diritto alladi potersi, in futuro, formare.