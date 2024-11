Tegola Empoli, si ferma Grassi: le sue condizioni

Getty Images

Tegola per l': non potrà contare sunelle prossime partite.Roberto D'Aversa perde un pezzo pregiato del centrocampo azzurro, il classe '95 si ferma per infortunio e non sarà a disposizione del tecnico.- Grassi, che aveva riposato nel turno infrasettimanale contro l'Inter, ha rimediato un- Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Alberto Grassi hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.- L'Empoli non specifica i tempi di recupero per Grassi, che certamente comunque(11a giornata Serie A, lunedì 4 novembre alle 18.30) e verosimilmente salterà anche la partita di(12a giornata Serie A, venerdì 8 novembre alle 20.45).