Tegola Spagna: Pau Torres ko, De La Fuente chiama Pau Cubarsí

| @pauttorres causa baja de la concentración de la @SEFutbol.



El defensa internacional llegó con molestias musculares y, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la @rfef, abandona el grupo para evitar cualquier riesgo de lesión.

… pic.twitter.com/fpsJ0xOP5y — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2024

Tegola in difesa per la: non potrà contare super questa finestra dedicata alle nazionali, maha già individuato il suo sostituto.Riparte lacon le ultime due giornate della fase a gironi. Le Furie Rosse guidano la classifica del gruppo 4 della Lega A con 10 punti e faranno visita alla Danimarca (venerdì 15 novembre, ore 20.45), per poi affrontare in casa la Svizzera (18 novembre, ore 20.45) nel quinto e nel sesto turno.- Non ci sarà Pau Torres, il difensore dell'Aston Villa si ferma per un infortunio e ha lasciato il ritiro della Spagna per fare ritorno al suo club.Il giocatore aveva accusato unnell'ultima partita di campionato contro il Liverpool, ma era comunque stato convocato e in nazionale ha effettuato nuovi accertamenti che hanno rilevato un, sufficiente a fargli saltare entrambe le gare in programma.

| Pau Cubarsí se incorpora a la concentración de la @SEFutbol.



El defensa central del @FCBarcelona_es llegará hoy a la Ciudad del Fútbol para unirse al grupo.



ℹ️ https://t.co/VYq48nlWDh #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/7VTKQ1YFA4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2024

- De La Fuente non ha perso tempo e ha già scelto il suo sostituto: è stato chiamato il classe 2007, gioiellino del Barcellona.