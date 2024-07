Tennis, Parigi 2024: tabellone singolare femminile

Getty Images

Il tabellone delDopo le due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon, Jasmine Paolini non riesce a regalare una medaglia all’Italia. La spedizione azzurra era composta anche da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare il seeding la polacca Iga Swiatek, favorita numero uno per la medaglia d’oro, seguita dalla statunitense Coco Gauff e dalla kazaka Elena Rybakina. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati in costante aggiornamento.

(1) Swiatek (POL) vs (8) Collins (USA)Kerber (GER) vs (6) Zheng (CHN)(9) Krejcikova (CZE) vs Schmiedlova (SVK)(12) Kostyuk (UKR) vs (13) Vekic (CRO)(1) Swiatek (POL) b. Wang (CHN) 6-3 6-4Collins (USA) b. Osorio (COL) 6-0 4-6 6-3Kerber (GER) b. (16) Fernandez (CAN) 6-4 6-3(6) Zheng (CHN) b. (11) Navarro (USA) 6-7(7) 7-6(4) 6-1(9) Krejcikova (CZE) b. Svitolina (UKR) 7-6(5) 2-6 6-4Schmiedlova (SVK) b. (4) Paolini (ITA) 7-5 3-6 7-5(12) Kostyuk (UKR) b. (7) Sakkari (GRE) 4-6 7-6(5) 6-4(13) Vekic (CRO) b. (2) Gauff (USA) 7-6(7) 6-2(1) Swiatek (POL) b. Parry (FRA) 6-1 6-1

Wang (CHN) b. (15) Shnaider (AIN) 6-3 6-1Osorio (COL) b. Yastremska (UKR) 7-6(4) 6-4(8) Collins (USA) b. Wozniacki (DEN) 6-3 3-6 6-3Kerber (GER) b. Cristian (ROU) 6-4 3-6 6-4(16) Fernandez (CAN) b. Bucsa (ESP) 7-6(4) 6-3(11) Navarro (USA) b. Tomova (AIN) 6-7(5) 6-4 6-1(6) Zheng (CHN) b. Rus (NED) 6-2 6-4Svitolina (UKR) b. (5) Pegula (USA) 4-6 6-1 6-3(9) Krejcikova (CZE) b. Wang (CHN) 6-3 6-2Schmiedlova (SVK) b. (14) Haddad Maia (BRA) 6-4 6-4(4) Paolini (ITA) b. Linette (POL) 6-4 6-1(7) Sakkari (GRE) b. Yuan (CHN) 6-2 6-1(12) Kostyuk (UKR) b. Burel (FRA) 7-6(3) 6-2

(13) Vekic (CRO) b. Andreescu (CAN) 6-3 6-4(2) Gauff b. Carle (ARG) 6-1 6-1(1) Swiatek (POL) b. Begu (ROU) 6-2 7-5Parry (FRA) b. Podoroska (ARG) 7-6(6) 7-5Wang (CHN) b. Noskova (CZE) 6-3 6-3(15) Shnaider (AIN) b. Cocciaretto (ITA) 6-2 7-5Osorio (COL) b. (10) Ostapenko (LAT) 6-4 6-3Yastremska (UKR) b. Pigossi (BRA) 6-3 5-7 6-0Wozniacki (DEN) b. Sherif (EGY) 2-6 7-5 6-1(8) Collins (USA) b. Siegemund (GER) 6-3 2-0 rit.Cristian (ROU) b. (17) Garcia (FRA) 5-7 6-3 6-4Kerber (GER) b. Osaka (JPN) 7-5 6-3Bucsa (ESP) b. Martic (CRO) 6-4 6-3

(16) Fernandez (CAN) b. Muchova (CZE) 6-1 4-6 6-2(11) Navarro (USA) b. Grabher (AUT) 6-2 6-0Tomova (BUL) b. Frech (POL) 6-4 7-6(4)Rus (NED) b. Gadecki (AUS) 6-4 6-1(6) Zheng (CHN) b. Errani (ITA) 6-0 6-0(5) Pegula (USA) b. Golubic (SUI) 6-4 6-3Svitolina (UKR) b. Uchijima (JPN) 6-2 6-1Wang (CHN) b. Korpatsch (GER) 6-2 6-1(9) Krejcikova (CZE) b. Sorribes Tormo (ESP) 4-6 6-0 7-6(2)(14) Haddad Maia (BRA) b. Gracheva (FRA) 6-4 4-6 6-0Schmiedlova (SVK) b. Boulter (GBR) 6-4 6-2Linette (POL) b. Andreeva (AIN) 6-3 6-4(4) Paolini (ITA) b. Bogdan (ROU) 7-5 6-3

(7) Sakkari (GRE) b. Kovinic (MNE) 6-0 6-1Yuan (CHN) b. Alexandrova (AIN) 7-5 6-7(0) 6-2Burel (FRA) b. Siniakova (CZE) 7-6(3) 6-4(12) Kostyuk (UKR) b. Sun (AUS) 6-3 6-4(13) Vekic (SRB) b. Bronzetti (ITA) 6-2 7-5Andreescu (CAN) b. Tauson (DEN) 6-2 6-3Carle (ARG) b. Maria (GER) 6-0 6-0(2) Gauff (USA) b. Tomljanovic (AUS) 6-3 6-0