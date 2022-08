: nulla può sui gol incassati, molto bravo invece ad anticipare Okereke, Ghiglione e Castagnetti. Se la cava bene anche con i piedi.: nel gol del 2-0 Okereke non riesce a limitare l'attaccante che gli prende il tempo e colpisce di testa nonostante il suo abbraccio. Fatica contro la fisicità dell'attacco grigiorosso in generale, anche se è suo l’assist del primo gol della Ternana.( dal 25′ s.tporta un po’ di freschezza, non è mai seriamente impegnato): senza infamia e senza lode. Non è mai particolarmente incisivo: impacciato in occasione del primo gol della Cremonese. Prova un anticipo ma in modo scoordinato e la palla finisce in rete.: Dalla sua parte entrano Sernicola, Ghiglione e Zanimacchia. Fa oggettivamente fatica a tenere la barra dritta. Preso spesso di infilata, è in serata storta.(dal 31’ s.t: Prestazione incolore. Non è ancora nella forma migliore e si vede. Incide poco nel gioco della squadra.( dal 35’ s.t..): centrale di centrocampo prova a far passare la palla tra le linee ma difficilmente trova la giocata giusta. In fase difensiva ha ancora bisogno di trovare la condizione.(dal 25′ 2.t.. Il suo ingresso non è degno di nota): un gol molto bello, frutto una doppia finta su Chiriches e di un rimpallo fortunato che gli fa sfondare la porta. Poi anche una traversa: letteralmente divora un’occasione straordinaria di gol all’11’ del primo tempo, un errore che si rivela pesantissimo alla luce del risultato finale: ci prova al 40’ del primo tempo con un’ottima trovata, ma sbatte contro la difesa grigiorossa. Da un giocatore del suo peso ci si aspetta di più. Corre molto, ma senza produrre abbastanza: parte centrale in attacco, ma rende decisamente meglio quando si sposta a destra nella ripresa. Segna questo gli vale mezzo punto in più perché ha sofferto molto la marcatura di Chiriches(dal 25’ s.t.: entra in un buon momento per la Ternana. Si muove bene, ma la Cremonese si riprende in tempo per bloccare le sue iniziative ): Deve fare i conti con un paio di assenze importanti e si sente soprattutto quella di Donnarumma in attacco. La sua squadra non è messa male in campo e si vede nella ripresa quando in tre minuti la sua squadra sembra poter raddrizzare la partita.