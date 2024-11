Jimenez shock: "Partite truccate quando ero in Italia. Atalanta-Ternana del 2003 doveva finire in pari"

L'ex calciatore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni shock, parlando dia cui ha partecipato quando giocava in Italia. Il Mago, come era soprannominato, ha parlato al canale YouTube "", in un podcast, rivelando delle verità scottanti.Non posso dirvi con che squadra, ma è accaduto in Italia.Oggi meno, perché tante persone, ex calciatori e dirigenti sono statie non possono più lavorare nel calcio. È stato veramente pesante per me che ero agli inizi e volevo arrivare al top del calcio italiano".

"Giocavo nella Ternana.. Erano d'accordo per pareggiare, io feci gol e quindi gli altri avrebbero dovuto segnarne uno anche loro.Io però non lo sapevo, erano le mie prime partite in Italia. Volevo mangiarmi il campo e me lo dissero solo dopo"."Un’altra partita eraeravamoe c’era iltra i tifosi, era una festa. In praticaUn mio compagno lo segna e mi ricordo che, anziché esultare,Io ero fuori perché mi avevano colpito forte, vedo tutti disperati, anche il mio compagno che aveva segnato. E poi,non mi avevano detto nulla, ma io dico, avvisatemi, per ultimo ma almeno avvisatemi”. Quella gara, Atalanta-Ternana, tra le, si giocò nel turno prenatalizio e finì. Il campionato fu vinto dalche fu promosso in Serie A, insieme a. Lasi posizionò invece settimana, a 4 punti dalla Fiorentina che si guadagnò il diritto di giocare lo spareggio per la promozione.