GETTY

Thauvin trascina l'Udinese e Deschamps lo mette in lista: è tra i pre-convocati della Francia

un' ora fa



Florian Thauvin è tornato: nonostante la brutta sconfitta per 3-0 subita dalla sua Udinese sul campo della Roma, i 3 gol e 1 assist del capitano dei friulani hanno convinto il ct della Francia Didier Deschamps a inserirlo nella lista dei giocatori pre-convocati verso i prossimi impegni della Nazionale, che a ottobre affronterà Israele e Belgio in Nations League.



Non si parla quindi di convocazione, che sarà confermata o meno più avanti, ma quando è stata l'ultima presenza di Thauvin con Les Bleus? Il fantasista ha giocato l'ultima con la sua Nazionale più di 5 anni fa, l'11 giugno 2019 in un match valido per le qualificazioni a EURO 2020 contro Andorra: finì 3-1 per la Francia e Florian segnò un gol e mise a segno un assist per Ben Yedder.