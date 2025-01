Gazzetta dello Sport - Il Como ha offerto oltre 40 milioni al Milan per Theo Hernandez: secco no

Ha del clamoroso quanto rivela la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano infatti ilavrebbeLa notizia riportata dalla rosea parla di una proposta che sarebbe arrivata negli scorsi giorni e che sarebbe stata dunque superiore ai quaranta milioni per assicurarsi, già a gennaio, il terzino e bandiera dei rossoneri.Il francese però non ha avuto tentennamenti e l’ha, volenteroso com’è di dimostrare che la sua prima metà di stagione è stata appannata solo per uno scarso periodo di forma.

Protagonista di diversi episodi controversi in questo pazzo 2024/25 del Milan,È incappato poi in un’altra serataccia – a– dove ha sbagliato une si è fattoper proteste. Questi sono stati solo i picchi negativi di un’annata davveroper lui, in campo e fuori, e – eccezion fatta per alcune buone prestazioni nelle ultime settimane, si veda la Supercoppa – il terzino è tra i piùdella squadra prima die poi di. Spesso criticato per il suoin campo, il 27enne ha perso anche la, finita sul braccio di, ma non vuole mollare la barca in tempesta e ha ribadito la sua, nonostante la proposta del Como.

La proposta dei lariani dimostra che il club allenato dafa sul serio e vuole entrare stabilmente nel gotha del nostro calcio, forte di una delle proprietà più ricche d'Europa. Sono già arrivatie mancano ancora altri giorni per rinforzare la rosa. Mercato ben diverso per il Milan che, dopo aver acquistato, sta ora pensando alle cessioni. In uscita ci sonoe diversi altri giocatori che non si sono meritati una riconferma per il prosieguo della stagione.