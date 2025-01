Getty Images

Theo Hernandez, condannata la modella che lo accusò di violenza sessuale per false accuse

10 minuti fa



Luisa Kremleva, la modella che accusò di violenza sessuale nel 2017 il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, è stata condannata dal Tribunale di Malaga a sei mesi di carcere e al pagamento, simbolico, di una multa di 10 euro al giorno. La pena è sospesa per due anni, ma la donna è stata ritenuta colpevole di calunnia e false dichiarazioni nei confronti del giocatore rossonero.



Kremleva aveva accusato Theo Hernandez di stupro dopo un rapporto sessuale avuto con lui su una Porsche fuori da una discoteca a Marbella. I fatti come detto risalgono al giugno 2017, quando i due si trovavano in vacanza nella località turistica. Il terzino francese era già stato assolto dall’accusa di stupro, ma ora è arrivata anche la condanna nei confronti della modella.