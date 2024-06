Theo Hernandez fra Real Madrid e l'opzione Bayern Monaco: l'incastro con Davies e la posizione del Milan

Il Milan guarda al prossimo mercato con obiettivi più o meno dichiarati, ma con la volontà netta di garantire a Paulo Fonseca, che presto sarà ufficializzato come nuovo allenatore, una squadra competitiva. In rosa potrebbe però non esserci più Theo Hernandez che, al pari di Maignan, vivrà quantomento un'inizio di estate in cui sarà al centro di numerose attenzioni. E dall'estero e in particolare dalla Spagna arrivano quotidianamente nuove indicazioni.





"VUOLE IL REAL" - In particolare da Marca e Sport che anche oggi hanno ribadito come il terzino francese classe 1997 sia obiettivo reale e concreto di Bayern e Real Madrid. In particolare però arriva anche una precisazione importante su come il giocatore sia stato offerto già un mese fa alle Merengues e che Theo Hernandez abbia messo proprio il suo ex-club in cima alla lista delle preferenze in caso di addio al Milan.



L'INTRECCIO CON DAVIES - Real Madrid o Bayern Monaco? La situazione è oggi più che mai chiara con la traiettoria del mancino rossonero che si intreccia di giornata in giornata con quella di un altro laterale mancino iper offensivo: Alphonso Davies. Il canadese classe 2000 è in scadenza 30 giugno 2025 con i bavaresi che da tempo stanno provando a trattarne il rinnovo, il primo club in fila per lui è però proprio il Real Madrid che da tempo ha iniziato a trattare per portarlo in Spagna. Se Davies dovesse andare alla corte di Ancelotti allora il Bayern si fionderebbe su Theo Hernandez, viceversa se decidesse di restare con Kompany sarà Florentino Perez a lanciare il suo assalto al Milan.



IL RINNOVO - E il Milan? Va detto e ribadito che il contratto dell'ex-Atletico Madrid scadrà il 30 giugno 2026 e la trattativa per il prolungamento di contratto è più una questione economica, un premio per il rendimento avuto finora, che non un'urgenza. Fra le parti però c'è ancora tantissima distanza fra la richiesta molto più alta dell'attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro annui, e la proposta del club. Se non ci sarà accordo si ragionerà sull'addio, ma che sia Bayern, Real o chiunque altro, chi vorrà il terzino nato a Marsiglia dovrà mettere sul tavolo del Milan una cifra importantissima.