Atalanta, UFFICIALE il riscatto di De Ketelaere: tutte le cifre

La cura Gasperini ha fatto rinascere. Dopo la stagione complicata al Milan il giocatore ha ritrovato il sorriso a Bergamo diventando uno dei protagonisti dell'ultima stagione nerazzurra.: "Atalanta BC è lieta di comunicare che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà del Club nerazzurro. Nella stagione 2023/24 l’attaccante belga ha pienamente soddisfatto le aspettative, mettendo a segno 14 reti e fornendo 11 assist-gol nelle 50 partite disputate con l’Atalanta in tutte le competizioni (Serie A TIM, UEFA Europa League e Coppa Italia Frecciarossa). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club si compiacciono della permanenza in nerazzurro di Charles, al quale augurano le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel prosieguo della sua carriera sportiva a Bergamo".

- Una conferma che era nell'aria e ora è ufficiale, l'Atalanta prende De Ketelaere a titolo definitivo alle stesse condizioni fissate l'estate scorsa al momento del trasferimento a Bergamo:dell'ex giocatore del Club Bruges.- Come detto, Gasp ha saputo toccare le corde giuste facendo ritrovare la serenità a Charles: il belga è diventato un punto fermo dell'Atalanta,: 10 in campionato, 2 in Europa League - vinta in finale contro il bayer Leverkusen - e altre 2 in Coppa Italia. Ora inizia un nuovo capitolo, De Ketelaere è tutto dell'Atalanta.