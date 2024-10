Thiago Motta e Allegri non c'entrano, il vero deficit della Juventus è un mercato che non convince. L'Inter è favorita

Una partita che, al netto della storica e ormai consolidata rivalità tra le due squadre,Il primo ha già perso uno scontro diretto ad inizio stagione - un derby contro il Milan in cui i nerazzurri sono mancati per larghi tratti della partita - il secondo è reduce dal primo ko della sua gestione - ma in Champions League, contro lo Stoccarda - che ha tuttavia minato pesantemente alcune delle certezze che in casa bianconera si stavano lentamente consolidando. Come spesso accade - visto che nessuna delle due formazioni attraversa, per diversi motivi, un momento psico-fisico esaltante - fare un pronostico secco risulta complicato, ma io ci voglio provare ugualmente. E dico cheLa mia valutazione nasce da una considerazione di base, figlia di quanto il campo ci abbia raccontato da agosto ad oggi. Si è spesso dibattuto, anche su calciomercato.com, sul, sul loro modo di interpretare il calcio e su come le loro squadre cercassero e cerchino di arrivare al risultato.Nella quale il possibile motore del centrocampo,, non è ancora riuscito a trovare una condizionale ottimale, prima a causa di una preparazione pesantemente incompleta e viziata dalle noti vicissitudini estive di mercato, poi dall’infortunio alla costola che lo ha fermato proprio quando stava iniziando a carburare. Ma anche alla voce “attaccanti esterni” Motta ha riscontrato parecchie problematiche, considerando che a turno Weah, Franciscosi sono fermati per i rispettivi guai fisici. Insomma, non è semplice dare un giudizio esaustivo e del tutto credibile di gran parte dei volti nuovi della Juve versione 2024/2025. Eppure, la sensazione destata dal rendimento sottotono di molti di loro è che non tutta la pianificazione dei mesi passati stia trovando un’adeguata rispondenza sul campo., senza tenere conto dei possibili bonus e degli ingaggi corrisposti ai calciatori.L’americano continua ad essere un perno anche per Thiago Motta e, per ragioni molteplici, i tre nuovi arrivati stanno faticando ad imporsi. Il reparto più deficitario, soprattutto in termini di qualità e di proposta, non risulta dunque migliorato e anche in altre zone del campo le lacune rimangono parecchie.Con Kean ceduto alla Fiorentina e i ripetuti problemi fisici del polacco, il numero 9 bianconero le sta giocando tutte e da qui a gennaio non sarà semplice gestire le energie, considerando la lunga lista di impegni tra campionato e Champions League.: un gol in campionato, uno più un assist in Champions per il portoghese, un gol e un assist in coppa pure per l’argentino. Un po’ poco, per il momento. La Juventus, che nelle precedenti tre stagioni ha mostrato una certa difficoltà a risultare efficace in zona gol, imputando grandi responsabilità alla tattica troppo conservativa di Allegri, resta anche oggi un enigma che Motta non ha risolto.Il calcio è fatto di momenti e nulla toglie che nei prossimi mesi tutti i nuovi acquisti carburino e la qualità complessiva della manovra bianconera ne risulti profondamente migliorata. Main un momento nel quale continuare a credere nel progetto e nutrirsi di ottimismo è fondamentale. Per questi motivi e alla luce delle maggiori certezze offerte dall’Inter, la squadra di Inzaghi resta la grande favorita. Anche per la vittoria del primo atto stagionale del derby d’Italia.