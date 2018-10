L'Inter è pronta a salutare Erick Thohir. Nel 2013 l'indonesiano acquistò il 70% delle quote da Massimo Moratti per una cifra vicina ai 75 milioni di euro (più 180 milioni di debiti) e una valutazione complessiva del club nerazzurro di circa 350 milioni.



Ora chiede 200 milioni a Suning per il 31% ancora in suo possesso, valutando quindi la società quasi 650 milioni: ben 300 milioni in più di 5 anni fa. Cifra che, giusto per fare un esempio, corrisponde alla clausola rescissoria di un grande centrocampista come il nazionale tedesco Toni Kroos del Real Madrid...



In attesa di essere liquidato dalla famiglia Zhang (almeno in parte anche con azioni Suning), Thohir ha già incassato una plusvalenza da circa 30 milioni di euro effettuata rilevando l'Inter da Moratti nel novembre 2013 per poi passare la palla ai cinesi nel giugno 2016.



Senza dimenticare i quasi 15 milioni lordi di interessi per i prestiti personali concessi dall'indonesiano all'Inter (115 milioni con tassi d'interesse tra l'8% e il 9,5%) e rimborsati da Suning per 130 milioni di euro. Thohir è un uomo d'affari e si sta comportando come tale, ma finalmente per lui è arrivato il momento di lasciare la poltrona di presidente a Steven Zhang.