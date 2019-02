La spinosa vicenda Morten Thorsby sembra ormai definitivamente arrivata al capolinea. Dopo la pace scoppiata tra l'Heerenveen e il calciatore, reintegrato in prima squadra dopo un periodo di 'punizione' in Primavera per aver firmato con la Sampdoria, è tornato il sereno anche tra il norvegese e i compagni di squadra. Grande felicità traspare anche dalle recenti dichiarazioni del mediano classe 1996: "È veramente piacevole essere reintegrati, gennaio è stato caratterizzato da troppe questioni extra-calcistiche. È bello potermelo mettere alle spalle e finire bene la stagione. Sono contento" ha detto al portale vg.no.



Dopo l'accordo con il club, Thorsby ha voluto spiegare il suo punto di vista anche ai compagni di spogliatoio: "Abbiamo avuto un breve colloquio in cui ho detto loro che si è trattato di un piccolo conflitto tra me e il club, e che ho scelto di firmare con la Sampdoria per garantirmi un futuro. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, voglio tornare con loro e spero che quanto accaduto non li influenzi" riporta Sampnews24.com.



Thorsby è sicuro che gli ultimi avvenimenti non influiranno sul suo impiego: "Sulla carta sono tornato al 100%. Spero non ci sia differenza tra me e gli altri giocatori, questa per me è la cosa più importante per me. Sono molto motivato a giocare - conclude - se gareggio alla pari con tutti gli altri".