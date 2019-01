In Olanda continua a tenere banco la vicenda di Morten, che si è promesso allapur militando ancora tra le fila dell'. Ieri si è diffusa la notizia che il giocatore verrà aggregato alla Primavera sino al termine della stagione, come 'punizione' per il comportamento. Uno dei quotidiani locali, il Leeuwarder Courant, ha intervistato direttamente Thorsby per avere una ricostruzione diretta della vicenda: "Ho raccontato all'allenatore come stavano le cose: gli ho rivelato che c'erano vari club interessati, ma gli ho detto anche che", ha raccontato il centrocampista, aggiungendo di essere venuto a conoscenza dell'interesse doriano "soltanto il 2 gennaio".Thorsby però, pur essendo consapevole della chance, non voleva nuocere alla sua attuale squadra: "Per me questa è un'opportunità che capita una volta nella vita, maper il mio trasferimento, sono stato qui per quattro anni e mezzo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti". Il giornale riporta anche la versione dell'allenatore Gerry Hamstra: "Se gli avessi concesso di negoziare con la Samp,. Non funziona così, nel corso di questo mese abbiamo ricevuto un'offerta dalla Sampdoria, e Thorsby avrebbe voluto recarsi in Italia per negoziare un contratto che non si sarebbe concretizzato prima dell'estate". Eppure Thorsby dà un'altra lettura della vicenda: ", se avessi davvero voluto andare alla Sampdoria in estate, avrei potuto parlare con i blucerchiati tra qualche tempo".A causare la rottura definitiva tra il centrocampista norvegese e l'Heerenveen c'è il viaggio, non autorizzato dalla società olandese, intrapreso dal calciatore a Genova per firmare il contratto: "Normalmente, ma sapevo che questa era l'unica possibilità, per me e per l'Heerenveen, di ottenere un trasferimento già a gennaio. Se Hamstra non si fosse opposto e mi avesse lasciato andare, ora non ci sarebbe alcun problema. Non voglio che mi si ricordi come un egoista - conclude - desideravo soltanto il compromesso migliore per tutti".